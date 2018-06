Numirea lui Stan, în linie dreaptă

Marius Stan a revenit, azi, la Arad și a părut optimist. La sosirea de la Aeroport, primul drum a fost făcut la sediul clubului UTA, primele sale cuvinte fiind „sper să colaborăm”.

La București, după bani

Zilele în care a lipsit de la Arad au fost destinate întâlnirilor cu oameni de afaceri.

„Am purtat discuții cu oameni care sper să fie sensibilizați de fenomenul UTA, să vină lângă mine, să facem o organizare serioasă. Așa îmi doresc, cred că de asta are nevoie UTA, de un plus de organizare. O să mă mai informez despre potențialul din zonă, am zis că vreau să mă văd cu oamenii cu potențial de aici, deoarece nu e nimeni de neglijat și e binevenit într-un proiect de genul acesta. Cred că am diplomația și știința de a atrage oameni, să-i aduc în același loc pe unii chiar dacă ei nu se iubesc. Dacă țin cu orașul, cu UTA, cu acest fenomen, nu pot să nu lase orgoliile mici deoparte. Ideea e de a lucra transparent cu toată lumea. Sper să colaborăm, pașii se fac încet, încet, nu heirupis, nici nu există vreo baghetă magică. Trebuie construit, iar asta înseamnă muncă, respectând niște principii. După ce o să vorbesc și cu conducerea clubului UTA unele aspecte, vom face și o conferință de presă, probabil săptămâna aceasta” – ne-a declarat Marius Stan.

Aprecieri pentru conducere

Întrebat dacă se simte dorit la UTA, Marius Stan a spus: „Niciun moment nu am sugerat că nu sunt dorit la UTA. Ba, din contră, oamenii mi se par mai mult decât ok, toate aprecierile mele pentru cei de la club. Simt dorința de a se face un salt, de a se progresa, fiecare poate aduce un plus valoare, să fim altceva decât am fost. Și ei sunt oameni maturi, care au transpirat în acest fenomen, de așa ceva e nevoie” – a punctat Stan.

Bucuros de „Motorul”

Pe de altă parte, Marius Stan a făcut o vizită „fulger” și în Aradul Nou. „Am o veste bună pentru toată lumea. Am dat o fugă la stadionul Motorul, imediat ce am sosit la Arad, și am constatat că se lucrează, mult și bine. Sper ca UTA să înceapă campionatul la Arad” – a spus Stan.