O echipă lipsită de vlagă!

Un gol primit în chiar primul minut avea să facă diferenţa, jucătorii Crişului fiind parcă lipsiţi de vlagă. Lucru subliniat şi de antrenorul Adrian Abrudean: „Din păcate, am începutul meciul de la 0-1, pe o greșeală de poziționare a apărării. Nu e permis să facem astfel de cadouri, după care am fost nevoiți să alergăm după egalare. Am avut destule momente în care am controlat jocul, dar nu am avut eficiență. A fost o luptă încrâncenată, pe un teren destul de denivelat, în care a contat angajamentul fizic, lucru ce ne-a dezavantajat, atâta timp cât nu am avut niciun atacant de meserie pe teren”.