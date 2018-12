O glumă proastă a pus pe jar pompierii, SMURD-ul și poliția din Curtici

„În data de 07.12.2018 în jurul orei 20:30 SVSU Curtici a fost solicitat pentru a interveni la stingerea unui incendiu la un imobil situat pe strada 11 Iunie din Curtici. Au fost alertați voluntarii, iar când am ajuns la fața locului am constatat cu stupoare faptul că niște cetățeni au dat foc unui obiect de mobilier în curte (dacă putem spune curte).

Lângă așa zisul incendiu era un grup de cetățeni aparent turmentați.

Pe langa SVSU Curtici la fața locului a intervenit SMURD Curtici, autospeciala de stingere din cadrul ISU Arad și un echipaj de poliție.

Dragi concetățeni glumele proaste nu își au locul în astfel de situații, poate cineva chiar are nevoie de ajutorul nostru. Faptul că cetățeanul care a apelat a fost sancționat contravențional nu poate înlătura indignarea noastră.

Pentru a ne înțelege mai bine, noi, pompierii voluntari și ISU Arad nu ținem cont de etnie sau bogăție, noi ajutăm pe oricine are nevoie și da, noi o facem voluntar. Pentru noi orice secundă contează la fel ca și pentru cel/cei aflați în nevoie”, este mesajul pe care l-au transmis pompierii voluntari din Curtici.

Mesajul transmis de pompierii voluntari pe pagina lor de socializare a ajuns chiar și la primarul Curticiului, Bogdan Ban, care a ținut să îi felicite pe pompieri: „Bravo băieți! Mereu la datorie! Respect!”