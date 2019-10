„A fost o victorie pe care să o ținem minte multă vreme de acum încolo, una pe care o dedicăm suporterilor noștri extraordinari. Le mulțumim pentru tot ce au făcut, sper să o facă și de acum înainte, pentru că îmi doresc ca UTA să devină o echipă invincibilă acasă, indiferent că jucăm aici sau pe noul stadion. Efectiv ne-au împins de la spate. Știam că nu va fi un meci ușor, știam că un astfel de derby se joacă cu andrenalină și motivație maximă, din partea ambelor tabere. Însă, noi am controlat ostilitățile, ne-am creat ocazii mari, atât în prima cât și în a doua repriză, însă e adevărat că ne-a cam lipsit luciditatea la finalizare, băieții fiind mai puțini insipirați în ultima treime. Am ratat ocazii importante, dar până la urmă punctele sunt esențiale și cred că le merităm pe deplin”.

La rândul său, tehnicianul lui „Poli”, Mugur Gușatu a declarat: „A fost un joc slab prestat de echipa noastră. Felicit gazdele pentru că au meritat victoria. Andrenalina derbyului i-a depășit pe băieții mei, sau cel puțin așa am simțit eu de pe margine. Probabil că unii dintre ei au fost la primul derby și nu au mai jucat cu atâția spectatori. Sincer, mă așteptam mai mult de la ei, mai ales când am avut om în plus, dar unii au fost depășiți de miza jocului. UTA nu ne-a surprins cu nimic, noi am jucat foarte slab și nu cred că valoarea adversarului a decis jocul, ci prestația noastră, a doua cea mai slabă după meciul din Cupă, de la Reșița”.