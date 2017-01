Oamenii străzii refuză cazarea la Adăpost

În ciuda gerului și a temperaturilor extrem de scăzute, în ciuda eforturilor autorităților de a-i aduna pe oamenii străzii din oraş şi a-i duce la Adăpostul de Noapte de pe Calea 6 Vânători, aceştia refuză cazarea la Adăpost. E o atitudine incredibilă în condiţiile în care sunt acceptaţi chiar dacă au la bord un păhărel-două, chiar dacă nu vor să rămână o noapte întreagă, ci doar câteva ore… Refuzul lor este, însă, categoric. Pentru că, se pare, le e mult mai bine dacă beau alcool şi se droghează decât dacă dorm într-un pat, la căldură, fac un duş şi beau un ceai fierbinte…

Capacitatea Adăpostului de Noapte este de 50 locuri dar, în perioadele de timp cu temperaturi foarte scăzute, se poate extinde până la 100. În noaptea de marţi spre miercuri, aici au fost cazaţi 62 de oameni, iar în noaptea anterioară au fost 66. „Ei mai vin câte-o noapte, pleacă, în funcţie de vreme, de cât le este de frig. Nu stau permanent. În general, tinerii sunt cei care refuză cazarea” – spune Oana Pârvulescu, director al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, instituţie în subordinea căreia se află Adăpostul.

În cursul zilei de marţi, 10 ianuarie, 13 echipaje de poliţie şi salvare au adus la Adăpostul de Noapte de pe Calea 6 Vânători, 14 oameni ai străzii din zona Grădişte. Toţi erau tineri, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani. Aurolaci. „Au venit, dar nu au acceptat cazarea la noi. Au spus că nu vor să rămână, că lor le e cald, le e bine. Au semnat că nu vor şi au plecat. I-am văzut mergând pe jos, în grup, spre oraş…” – spune, cu furie şi compasiune în acelaşi timp, Oana Pârvulescvu.

Tot marţi, Poliţia din Iratoş a adus la Adăpost două persoane cu vârste în jur de 70 de ani, concubini, care au şi rămas aici.

Nici nu vor să audă!

Dat fiind gerul care a pus stăpânire pe Arad, echipe mixte formate din reprezentanţi ai Poliţiei Locale şi Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară patrulează prin oraş cu scopul de a identifica oameni ai străzii şi de a-i duce la Adăpost. Luni seara, până la miezul nopţii, a fost „pe teren” însăşi directoarea DDAC, împreună cu un echipaj al Poliţiei Locale. Ce a descoperit? „O parte din locurile unde stau ei de obicei erau părăsite, ceea ce înseamnă că erau la Adăpost. Sub o ţeavă am şi găsit un fluturaş de-al nostru, cu informaţii despre Adăpostul de Noapte… Dar am identificat patru cazuri pe stradă: unul care stătea într-un garaj, din mila cuiva, doi care stăteau sub ţevi pentru încălzire şi o fată care-şi face veacul la semaforul din apropiere de Selgros. Niciunul din cei patru nu a vrut să vină la Adăpostul de Noapte! Nici nu au vrut să audă! Zic că se descurcă, că le e cald acolo unde sunt şi că, dacă o să fie mai frig, vor veni la Adăpost” – precizează Oana Pârvulescu. De fapt, adevăratul motiv pentru care oamenii străzii refuză oferta Adăpostului de Noapte îl constituie faptul că aici nu li se permite să bea sau să se drogheze.

Contact

Cetățenii municipiului care observă prezența pe străzi a unor persoane lipsite de adăpost, sunt rugaţi să apeleze la numărul de telefon al dispeceratului Poliției Locale: 0257-939 (apel gratuit) sau la numărul de telefon al Adăpostului de noapte: 0257-214.988, pentru ca echipajele mixte constituite în vederea adăpostirii persoanelor fără adăpost să poată interveni în cel mai scurt timp.