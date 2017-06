Panică pe Ştrandul Neptun din Arad: alarmă de înec, cu un copil de şapte ani

Din ceea ce am aflat de la locul incidentului, chiar de la salvamari și martori, se pare că băiețelul s-a dat pe toboganul mare și, înainte să ajungă în bazin, cineva l-ar fi lovit din spate. Cel mai probabil din joacă. După ce a intrat în apă, acesta nu a mai ieșit la suprafaţă zeci de secunde. Martorii ne-au declarat că nimeni nu și-a dat seama că se îneacă, ci au crezut că se joacă pe sub apă. Într-un târziu, totuși, un arădean și-a dat seama că ceva nu este în ordine deoarece băiatul nu mișca sub apă. Atunci s-a dat alarma pe ștrand.

Băiatul a intrat în sotp cardio respirator, dar echipajul medical i-a salvat viața, deoarece pulsul i-a revenit după aproximativ șapte minute de la momentul în care au fost începute manevrele de resuscitare. Mama băiețelului a suferit un atac de panică și a avut nevoie, și ea, de îngrijiri medicale.

Puls, după șapte minute

„Au fost trimise trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Arad. La momentul sosirii primelor două echipaje, băiatul de șapte ani se afla în stop cardio-respirator. Echipajul medical a demarat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară și după aproxmativ șapte minute a fost scos din stopul cardio-respirator. Apoi a fost transportat în cel mai scurt timp la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, dr. Mărioara Raveca Nicoară, managerul general al Serviciului Județean de Ambulanță Arad.