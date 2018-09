Paradisul necunoscut de lângă Arad

Una dintre cele mai cuprinzătoare rezervații din România este puțin cunoscută, deși este ușor accesibilă și se află aproape de municipiul Arad, la aproximativ 20 de kilometri. Este vorba de Rezervația Naturală Prundul Mare, în care se află și o baltă cu nuferi, singurul loc din județ unde vegetează natural Nymphaea alba. Aria protejată este situată pe teritoriul administrativ al comunei Secusigiu și este accesibilă de pe DJ682, care leagă satul Sânpetru German de Felnac. Doar câteva sute de curioși ajung să viziteze anual sălbăticia, însă impresiile lor, răspândite cu ajutorul internetului, îi determină pe tot mai mulți iubitori de drumeții să exploreze locurile.

Turism ecologic

Rezervația Naturală Prundul Mare este o zonă de protecție integrală din interiorul Parcului Natural Lunca Mureșului (PNLM). Autoritățile încearcă aici să protejeze habitate și specii, nu neapărat să încurajeze turismul. Cu toate acestea, reprezentanții Administrației PNLM spun că vizitarea locurilor sălbatice este permisă și chiar există câteva obiective care sunt limitrofe sau în interiorul rezervației, cum ar fi Observatorul Prundul Mare, Balta Bezdin sau Mănăstirea Bezdin – situată la marginea acestei rezervații, fiind o mănăstire sârbească atestată documentar din anul 1539. ”Încurajăm turismul ecologic și controlat, pentru a avea un impact cât mai redus asupra ariei protejate. De aceea, ar fi indicat ca doritorii să ne contacteze înainte de a vizita locurile, pentru a le oferi informații necesare și chiar însoțitori”, ne-a spus directorul Administrației PNLM, Fulviu Moga.

Ce pot vedea turiștii

Pădurea e foarte frumoasă și diversificată, salbatică, cu o bogăție de specii de păsăret și mamifere, cum ar fi cerbul carpatin sau cerbul lopătar. ”Din observatorul special construit s-a putut vedea chiar și un grup de lopătari albinoși. În afara pădurii, se pot observa dansul prigoriilor, ciocârlii, răpitoarele (păsări) ce caută hrană planând deasupra tuturor, iar prin vegetația scundă, dacă ne uităm atent, putem observa și popândăul care fuge de la adapost la hrană și înapoi. Dacă traversăm pădurea și ajungem la malul Mureșului, se pot observa specii de păsări tipice pentru cursurile acvatice de dimensiuni mari, cum ar fi rațe, egrete, cormorani, prundărași, fugaci, nu în ultimul rând vulturul codalb. În anii cu precipitații suficiente, apar și nuferii în Balta Bezdin”, ne spune cunoscutul biolog arădean Gabriel Herlo. Pădurile de plop alb și negru, pădurile de stejar și frasin de luncă, sunt alte atracții ale zonei, pe care mulți aleg să le cutreiere la pas sau cu bicicletele.

Nuferii de la Bezdin

Balta Bezdin este un loc special, situat în inima Parcului Natural Lunca Mureșului, în porțiunea cea mai sălbatică. Din mai și până în septembrie, pe luciul apei pot fi admirați nuferii albi și galbeni (Nymphaea alba și Nuphar lutea). În anii în care se resimte lipsa precipitațiilor, aceștia apar mai rar. ”Nuferii albi ni se arată doar aici din întreg cuprinsul judeţului. Acest mic paradis luxuriant este foarte fragil, ameninţat în permanenţă, de aceea are nevoie de aprecierea şi protecţia oferită de către noi toţi”, spune biologul Gabriel Herlo.

Două observatoare În 2006, în apropiere de Balta Bezdin a fost realizat un observator ornitologic, cu acces liber pentru oricine dorește să urmărească păsările care cuibăresc, vânează sau se hrănesc aici. Observatorul – denumit „Andras Libus”, în memoria pasionatului ornitolog din Pecica – este amplasat pe un teren inundabil, un adevărat paradis pentru păsările de apă. Pot fi văzuți stârcii cenuşii şi de noapte, egrete, lişiţe, raţe sălbatice, lăstuni, prigorii, găinuşe de baltă şi o multitudine de păsări răpitoare. Al doilea observator este Prundul Mare, destinat celor care vor să vadă în mediul lor mamiferele mari care trăiesc în aceste locuri. Observatorul are o platformă la înălţimea de patru metri şi este amplasat într-un braţ mort al Mureşului, fiind izolat fonic şi termic. În funcţie de perioada din an în care este vizitată rezervația, pot fi observați cerbi, vulpi, iepuri, căprioare, ciute cu iezi sau familii de mistreţi.

Arie protejată

Conform Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, Rezervaţia Prundul Mare are o deosebită importanţă pentru protejarea unor specii de plante și animale. Având o suprafaţă de 91,2 hectare, a fost declarată arie protejată încă din anii 1970, când, în urma unor studii efectuate de către experți, s-a ajuns la concluzia că populația de stârci cenușii din zonă trebuie ocrotită. De altfel, Prundul Mare a fost prima zonă care a făcut parte din Parcul Natural Lunca Mureșului, care până în 2005 a fost extins la aproape 17.500 de hectare pe teritoriile județelor Arad și Timiș. Scopul parcului este acela de a se proteja biodiversitatea și de a se menține într-o stare de conservare favorabilă flora și fauna din lunca Mureșului.

FOTO: Administrația PNLM