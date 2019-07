Parbrize ciuruite pe Valea Mureşului

ARAD. Lucrările în infrastructură vin şi cu părţi neplăcute. În special, până când aceste investiţii sunt finalizate. Unul dintre cele mai mari proiecte din judeţul Arad, respectiv modernizarea căii ferate de la Ghioroc spre Deva, al doilea astfel de proiect, după cel de modernizare a căii ferate dinspre Curtici spre Ghioroc, pe coridorul IV Paneuropean. Lucrările înaintează bine, chiar am şi scris despre acest lucru. Numai că aceste lucrări vin cu nemulţumiri, în special din partea şoferilor care circulă pe DN 7, pe relaţia Arad-Lipova-Bârzava şi, mai departe, spre judeţul Hunedoara. Am primit mai multe sesizări referitoare la cât de murdară este şoseaua. Am primit sesizări referitoare la cât de greu se circulă din cauza camioanelor care transportă materiale spre acest şantier. Şi am primit şi sesizări referitoare la cât de multe pietre zboară de pe partea carosabilă în parbrizele maşinilor care circulă pe DN 7. O singură persoană şi-a schimbat parbrizul de patru ori în numai câteva luni. Alte zeci de arădeni au păţit acelaşi lucru.

Pagubele adunate ajung la zeci de mii de lei, bani pe care păgubiţii îi suportă din propriile buzunare. Pentru că niciun camionagiu nu recunoaşte că ar fi vinovat, niciun şofer care transportă piatră, balast sau nisip nu vine să plătească parbrizele sparte. „Am depus plângere la Poliţie la Lipova, dar cei de aici spun că fără un număr de înmatriculare al vinovatului şi fără să putem demonstra că din cauza lui s-a spart parbrizul, nu se poate face nimic”, spune o locuitoare din Lipova care şi-a schimbat parbrizul maşinii de patru ori. Şi alţi oameni au luat calea Poliţiei, dar fără succes.

Interpelaţi pe marginea acestei situaţii, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad spun că situaţia este cam… complicată. „Poliţiştii chiar desfăşoară acţiuni în zona şantierului noii căi ferate, verificând legalitatea transporturilor de materiale de construcţii. Au fost aplicate mai multe amenzi pentru şoferii de camioane care nu îşi acoperă încărcătura cu prelata din dotare. Din păcate, nu putem să verificăm fiecare camion. Iar plângerile depuse de cetăţeni sunt imposibil de probat dacă nu sunt însoţite măcar de numerele de înmatriculare ale camioanelor care îşi pierd încărcătura pe şosele”, ne-au spus cei de la IPJ.

Drept urmare, soluţii nu prea există. Singurul lucru pe care îl pot face arădenii este să păstreze o distanţă destul de mare faţă de vehiculul care circulă în faţa lor în speranţa că pietrele de pe şosea nu vor ajunge în parbrizele autoturismelor. Pentru că, se pare, încă vreo trei ani, cât va mai dura şantierul pe noua cale ferată, lucrurile nu se vor schimba prea mult. Camioanele vor continua să transporte piatră şi nisip de la balastierele de pe DN 7, din judeţul Arad, iar parte din încărcătură va ajunge, în continuare, pe şosea. Unii dintre şoferi vor fi amendaţi, alţii vor scăpa, însă este aproape imposibil ca cei care se aleg cu geamurile sparte la maşină, ori cu vopseaua sărită, să primească vreodată despăgubiri de la cei vinovaţi.