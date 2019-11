Perioadă grea pentru Iulia Berar

Sportiva pregătită la club de Ciprian Hegyi și Carina Franiov s-a operat zilele trecute, la Târgu Mureș, la ligamentele genunchiului, iar pauza competițională se poate întinde chiar și pe jumătate de an: „A început deja recuperarea, dar oricum e o operație grea, care necesită până la șase luni de pauză. Din păcate a avut ghinion și a ratat Mondialul din acest an, plus că nu va putea participa nici la Europeanul din primăvara anului viitor. Ea va începe, treptat, pregătirile la Arad, alături de noi”, ne-a declarat Ciprian Hegyi. Iulia Berar a obținut, în acest an, locul 4 la Naționalele de gimnastică artistică, atât la individual compus cât și la paralele.