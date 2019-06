Poliţiştii cu şpaga: unii la pensie, alţii la dispoziţie

Cinci poliţişti de frontieră de la Vărşand au fost trimişi în judecată pentru luare de mită, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad şi poliţiştii Direcţiei Generale Anticorupţie Arad au lucrat la un dosar de corupţie. După cum am precizat deja încă de ieri, cei care au sesizat infracţiunile comise de poliţiştii de la noi au fost anchetatorii maghiari, care îşi cercetau propriii lor poliţişti de frontieră. Ulterior, şi procurorii noştri au pus în mişcare cercetarea penală. Le-am solicitat celor de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, care are în subordine şi poliţiştii de frontieră din Arad, să ne spună care este situaţia celor cinci care au fost trimişi în judecată. În răspunsul primit de la Oradea, ni s-a transmis faptul că doi dintre inculpaţii din dosarul de corupţie aflat pe rolul Tribunalului Arad s-au pensionat deja, în timp ce ceilalţi trei au fost puşi la dispoziţie. Articolul de lege invocat de IJPF Oradea spune că „polițistul este pus la dispoziție când față de acesta s-a pus în mișcare acțiunea penală, cu excepția situației în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare pentru o infracțiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul”. Totodată, atâta timp cât sunt puşi la dispoziţie, cei trei poliţişti de frontieră vor îndeplini sarcini și atribuții stabilite în scris de șeful unității, comunicate sub semnătură. Totodată, acestora li se stabilesc sarcini și atribuții de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfășurare a procesului penal.