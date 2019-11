Pro Volei a cucerit Tâmpa, în Divizia „A2”

Arădenii s-au impus sub Tâmpa cu 3-0 la seturi (21, 16, 17), scor care s-a consemnat şi în meciul tur, de pe Mureş. „Meci la discreţia noastră, de la început până la sfârşit. Am făcut un joc bun şi cu această victorie trecem pe primul loc, ne luptăm cu Suceava pentru şefia seriei. Suntem deja calificaţi în play-off”, ne-a declarat antrenorul-jucător Marius Mascovits, revenit la fileu în debutul acestui sezon, după şase ani de pauză. Pro Volei a contat, în meciul de la Braşov, pe următorii: Mascovits, Both, Flonta, Tocoian, Gligor, Matica, Lovas, Creţa, Dincă, Laza, Toader şi Balulescu. Divizionara secundă arădeană mai are un meci în acest an, vineri, cu Dejul, urmează apoi vacanţa de iarnă, iar în ianuarie 2020 ultimul joc din sezonul regulat, în „A2”, acasă cu codaşa Ştiinţa Bacău.