Progresul Pecica, echipa surpriză în C4

Pecica. Fără doar și poate, marea surpriză a seriei a IV-a din Liga a III-a este Progresul Pecica. O echipă mică, dar cu suflet mare. Fotbalul a răsplătit munca celor de acolo, iar acum nou-promovata e pe locul 2 în clasament.

Muncă și omogenitate

După șase etape, Progresul Pecica e pe locul 2. Directorul sportiv al clubului, Cristian Pilan ne-a explicat cum s-a ajuns aici: „Să știți că totul s-a făcut cu multă trudă. Muncă și iar muncă. În plus, s-a observat în primele două etape că ne lipsește omogenitatea dar, apoi, s-a văzut mâna antrenorului Dan Stupar. A fost adusă aproape o echipă și era greu să fim omogeni încă de la început. Am transferat jucători pe toate posturile, ceea ce a cerut antrenorul, iar acum culegem roadele. Nu jucăm la întâmplare, cu mingi la bătaie, ci construim jocul, cu răbdare și iată că – până la urmă – fotbalul ne-a dat ceea ce am meritat, ne-a răsplătit”.

Acum, vor mai mult!

La începutul campionatului, Progresul Pecica și-a fixat un obiectiv realist, un loc călduț, la mjlocul clasamentului. La acea vreme, președintele Dorel Găvruță ne spunea că echipa va fi o supriză plăcută, nu cum zic alții, că e prima retrogradată. Acum însă…

„Ne dorim mai mult decât acel loc la mijlocul ierarhiei. Ne gândim la locurile 2-7, pentru că primul loc e practic amanetat de Universitatea Craiova, echipă cu un lot și buget care asigură promovarea. E drept, însă, că două înfrângeri te pot arunca multe locuri în jos. Dacă excludem echipa olteană, în seria noastră oricine poate bate pe oricine, orice rezultat este posibil” – spune același Cristian Pilan.

Există liniște la club

Cel mai probabil, rezultatele Progresului sunt strâns legate de stabilitatea financiară de la club.

„La noi normalitatea e la ea acasă. Există toate condițiile să se facă performanță. De la cazare și masă, până la salarii și prime, toate sunt oferite la timp. Antrenorii au tot ce le trebuie, deci se poate spune că la Progresul Pecica nu lipsește nimic” – concluzionează Cristian Pilan.