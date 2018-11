Reacție imediată a ministrului Mihai Fifor, după MCV pe Justiție

„România este și va rămâne o țară pro-europeană și a dovedit în nenumărate rânduri că este un stat membru loial și implicat, care crede în valorile Uniunii Europene, pe care le apără și le respectă. Am fost și suntem deschiși permanent cooperării strânse și deschise cu forurile UE și consider că toate statele membre trebuie să beneficieze de tratament egal. De aceea, este greu de înțeles și este de neacceptat introducerea unor condiționalități pentru România, sub pretextul afectării progreselor în justiție, în condițiile în care MCV a dovedit că și-a ratat obiectivul pentru care a fost creat.

Interferența în justiție pe baza protocoalelor, intruziunea în viața privată, falsificarea de probe, presiunea organelor de anchetă asupra martorilor pentru a obține mărturii convenabile acuzării sunt realități ale modului în care a fost înțeleasă din păcate funcționarea justiției în România, toate ignorate total în rapoartele MCV din ultimii ani. Justiția trebuie să fie garanția că legile și drepturile cetățenilor sunt respectate și nu să reprezinte un tărâm al abuzurilor.

România a prezentat argumente solide privind modificările legislative în domeniul justiției precum și clarificări de fiecare dată când a fost nevoie, în baza principiului cooperării loiale între instituțiile UE și statele membre. Primește în schimb «recomandări» să își ignore Constituția și noi «ținte de atins» pentru a fi considerat un stat egal cu celelalte state membre, precum și o rezoluție în Parlamentul European care propune o justiție oarbă la abuzuri.

Pot înțelege până la un punct interesul unor grupuri politice de a ieși în evidență, având în vedere apropierea alegerilor europarlamentare, însă nu pot accepta atragerea României și a cetățenilor săi într-un astfel de joc politic.

România este un stat european și trebuie să beneficieze de aceleași drepturi cu toate statele membre ale Uniunii Europene”. Acesta este mesajul dur transmis de ministrul Fifor, ca urmare a unui raport MCV defavorabil României.