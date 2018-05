Rulotele incendiate în Gai erau ale directorului AJOFM Arad

Cele trei rulote de locuit care au fost incendiate în cartierul Gai aparțineau directorului Agenției Județene de Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Arad, Marinel Henteș.

Polițiștii au fost chemați de către proprietar, care a declarat ulterior pentru Jurnal Arădean și Aradon că cel care a provocat incendiul este un fost chiriaș de-al său. „În curtea mea am trei case, iar una am închiriat-o unui bărbat angajat la firma unui amic. Firma îi plătea chiria, însă bărbatul mi-a spus ieri (sâmbătă – n.r.) că vrea să plece și mi-a cerut banii plătiți pentru garanție. Eu nu am putut să-i dau acei bani, pentru că nu el a plătit garanția, ci firma, deci îi voi restitui firmei. Bărbatul s-a enervat, iar dimineață a dat foc la rulote”, a spus Henteș.

Directorul a declarat că paguba este de peste 4.000 de euro și că va depune plângere pentru distrugere. „Aveam patru rulote, eu le-am cumpărat pentru că fiul meu are firmă de construcții și caza muncitori. Trei au ars în urma incendiului. Noroc că nu era nimeni în ele!”, a spus Henteș.

Suspectul are 50 de ani și are antecedente penale, el urmând să fie cercetat pentru distrugere.