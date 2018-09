Sabotaj pe Stația Spațială Internațională. Cineva a dat o gaură în modulul Soyuz

Dmitri Rogozin a declarat că gaura detectată joia trecută într-un modul rus Soyuz a fost provocată ar fi putut fi făcută deliberat, fie pe pământ, fie de cineva aflat în spațiu. “Au existat câteva încercări de găurire”, a declarat Rogozin.

“Ce este: un defect de producție sau o acțiune premeditată? Verificăm versiunea oficialilor de pe Pământ. Dar există o altă versiune pe care nu o excludem: o intervenție deliberată în spațiu”.

Astronauții au folosit bandă pentru a etanșa scurgerea. O comisie de stat va încerca să identifice vinovatul, a declarat Rogozin, precizând că este “o chestiune de onoare” pentru compania rusă Energiya, cea care construiește module Soyuz.

Un deputat rus care este un fost cosmonaut a sugerat că un astronaut tulburat psihologic ar fi putut face acest lucru pentru a forța o întoarcere timpurie acasă. “Suntem toți oameni și oricine ar vrea să meargă acasă, dar această metodă este foarte mârșavă”, a spus Maxim Surayev.

În urmă cu câteva zile, specialiștii au avansat ideea că gaura din lateralul navei a fost cel mai probabil provocată din exterior de un mic meteorit, dar mai târziu această teorie a fost exclusă.

ISS Leak summary:

First thought was MMOD strike.

Then NASA released pics. Lots of people: “Hmmm, doesn’t look like MMOD”. NASA deleted the photos.

Top Russian news site RIA NOVOSTI reported – via sources but apparently confirmed by Mr. Rogozin – it was a drill hole. pic.twitter.com/520kHK0TMc

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) 3 septembrie 2018