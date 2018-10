Samuel Caba, președinte ARCD: „Referendumul văzut prin 3 R-uri: rușine, respect și reconsiderare!”

JA. D-le Samuel Caba, în calitate de președinte al ARCD, ați fost activ în campania de susținere a referendumului pentru susținerea familiei tradiționale creștine. Iată, referendumul s-a încheiat fără succes. Cum comentați acest moment?

SAMUEL CABA. Înainte de toate, se cuvine să fac câteva precizări. Pentru prima dată în România, după 1989, societatea civilă a impus Parlamentului României și Guvernului un referendum, ceea ce demonstrează că poporul e viu, că are idei și identitate. Peste trei milioane de cetățeni au cerut ceva și s-a prezentat la vot pentru susținerea cererii de modificare a Constituției României art.48 aliniat 1. Iată de ce acești adevărați cetățeni și creștini merită tot respectul.

JA. Cu toate acestea, nu s-a făcut pragul electoral și referendumul a fost respins. Care credeți că sunt motivele acestui eșec?

SAMUEL CABA. Este limpede că, pe 6 și 7 octombrie 2018, la acest referendum s-a înregistrat un absenteism masiv, ceea ce a dus la invalidarea acestui demers civic. De aici și al doilea R pentru absenteism, adică: rușine! Este impardonabil să ai un drept constituțional, cel mai mare drept cetățenesc, dreptul de a te exprima prin vot și tu să stai indiferent și mai apoi să vii să spui că s-au cheltuit zeci de milioane de euro pentru referendum în loc să fie făcute spitale sau școli. Cred că aceste persoane ar trebui să tacă. Rușine și pentru toți liderii politici și pentru autoritățile centrale și locale care, să fim serioși, nu s-au implicat în mod corespunzător în promovarea acestui demers civic.

Consider că și d-na premier Viorica Dăncilă a fost chemată la Bruxelles, nu întâmplător, și știm ce s-a transmis de acolo. Nimic în favoarea familiei adevărate, creștine și tradiționale. Din păcate și atitudinea președintelui Klauss Iohannis a fost una lamentabilă. Să vii la vot seara târziu, transmițând indirect un mesaj de neprezentare la referendum sau de lipsă de importanță. La fel și partidele politice. PSD-ul a făcut „joc de gleznă„ la acest eveniment. Imaginați-vă ce ar fi fost ca activul PSD să fi mobilizat miile de primari ai celui mai mare partid din țară! Referendumul era trecut cu brio. La fel și PNL-ul, nu s-a implicat și, fiind un partid divizat, rezultatele se văd. Ce să mai vorbim de USR sau de fantomaticul partid al lui Cioloș care sunt rușinea acestei țări!?

Stau și mă întreb totuși de ce Guvernul României dincolo de faptul că nu a făcut lobby pentru demersul acesta de bun simț, a permis boicotiștilor să-și facă o reclamă deșănțată ce a dus la această manipulare a electoratului și la un masiv absenteism. Pentru toate acestea există un singur cuvânt: rușine!

În calitatea mea (și) de pastor, de creștin fac și precizarea de rigoare că nu vreau să blamez pe nimeni. Ce am spus cu acest cuvânt: rușine, este doar o constatare tristă dar am speranță că lucrurile pot fi corectate. În fond, Dumnezeu îi iubește, în egală măsură pe toți oamenii și eu nu pot sa nu iubesc Creația Lui dar dragostea locuiește în Adevăr spune Scriptura, nu pot să nu apreciez că poporul român are o voce pentru pozitiv prin cei 3,7 milioane de cetățeni ce au fost la vot. Ei sunt garanția că România mai are șansa de a-și conserva valorile creștine și că familia e cea mai frumoasă instituție de pe pământ.

Dezagreez orice incitare la ură sau divizare a inimii românilor prin atitudini greșite. Cred că putem să ne exprimăm punctul de vedere fără a ne incita la ură și răutate.

JA: Ați pomenit de spiritualitate. Iată și Biserica Ortodoxă Română, prin purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu, și-a exprimat tranșant punctul de vedere cu privire la această temă. Cum comentați?

SAMUEL CABA. Salut poziția B.O.R. care nu permite nici parteneriatul civil (care înseamnă diluarea familiei) și nici adopțiile de copii făcute de „parteneri civili”. Să spunem că nici în U.E. nu toate țările acceptă acest parteneriat civil. Eu cred că biserica creștină are în față o mare provocare cu această problemă dar am ferma convingere că vom izbuti sub călăuza lui D-zeu. Fac un apel către toți parlamentarii să aibă în vedere credința poporului român, să înțeleagă mesajul bisericilor creștine din România și să legifereze ca atare. Fac apel și la cei peste 3,7 milioane de votanți din care 92% au spus „Da” pentru familia tradițional creștină, să continue să susțină și să promoveze valorile creștine, să promoveze familia. România nu va progresa prin parteneriate civile sau prin „alinierea” la un așa zis modernism european. Nu, România va progresa doar bazându-se pe familii frumoase, creștine, iubitoare de oameni și de Dumnezeu căruia mă rog să ne ierte pe toți pentru nereușita aceasta din 6 și 7 octombrie 2018 și să înțelegem acum, în acest an glorios al Centenarului Marii Uniri că suntem azi o Românie pentru că țara noastră este o mare familie și așa trebuie să rămânem. De-altfel cred totuși ca referendumul a fost un succes! Pentru prima data văd sute de lideri religioși, politici și sute de mii de oameni care realizează un adevăr: nu toți cei ce se numesc creștini sunt creștini cu adevărat și că România are nevoie de Dumnezeu! Mă aștept la lucruri glorioase în țara mea, România. Trebuie remarcat și faptul că neoprotestanții au ieșit în număr mare la vot, dar apreciez și pe frații mei ortodocși care în număr de peste două milioane au dovedit că sunt practicanți de ortodoxie!

Dumnezeu să binecuvânteze România!