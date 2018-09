Școlile din Arad, închise înainte de referendum!

Ziua Mondială a Educației va fi „sărbătorită” de elevii și profesorii arădeni prin… mai puțină educație. Aceștia vor sta acasă vineri, 5 octombrie 2018, după ce Sindicatul Liber în Învățământ și Inspectoratul Școlar Județean au primit aprobare din partea instituțiilor centrale. Situația este aceeași în mai multe județe ale țării, inclusiv în Municipiul București. Ziua liberă vine ca urmare a negocierilor dintre Sindicatul Liber în Învățământ și Inspectoratul Școlar Județean, respectiv a aprobării cererii în acest sens de către Ministerul Muncii și Ministerul Justiției.

Au negociat decizia

„În contractul colectiv de muncă, există un articol unde sunt prevăzute zilele libere decretate pentru angajații din învățământ. Această zi (5 octombrie – n.r.), conform contractului colectiv de muncă la nivel național, e o zi în care se fac activități specifice. Am negociat cu Inspectoratul Școlar și, ca urmare a acestor negocieri din comisia paritară, am reușit împreună să hotărâm ca ziua să fie liberă pentru cadrele didactice și pentru elevii din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județ. Situația e aceeași în mai multe județe și în municipiul București. Activitățile specifice oricum le facem, pentru că avem «săptămâna altfel», așa că am hotărât ca ziua de 5 octombrie să fie liberă”, ne spune Dănuț Ienășescu, liderul Sindicatului Democratic din Învățământul arădean. Informația a fost confirmată și de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Arad.

Weekend prelungit

Astfel, cei peste 60 de mii de elevi din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Arad, alături de cadrele lor didactice, vor avea un weekend prelungit, la finalul săptămânii viitoare. În ceea ce privește ziua de luni, 8 octombrie, surse din cadrul IȘJ Arad ne-au informat că nu a fost luată o decizie în sensul anulării cursurilor, însă varianta nu este exclusă. Eventuala zi liberă de 8 octombrie ar veni în contextul referendumului de pe 6 și 7 octombrie, ce se va desfășura și în unitățile de învățământ care au fost desemnate ca secții de votare.

„Hotărârile trebuie respectate”

Decizia este obligatorie pentru toate unitățile de învățământ, astfel că directorii de unități de învățământ nu au varianta de a refuza ziua liberă. „Conform unei anexe din contractul colectiv de muncă, hotărârile Comisiei Paritare sunt obligatorii. Hotărârile trebuie respectate”, ne spune Dănuț Ieneșescu.