Vine „Discuția secretă”, ce va avea loc în Arad între 8 și 11 iunie 2017. Festivalul este organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad și GMMC, partener fiind HIGP – Sprijin pentru excelență iar sponsori CICOR, Opel Grup West, Centrul de Afaceri Maris, Volanul SA. În preambulul festivalului, Jurnal arădean şi www.aradon.ro au decis, cu sprijinul nemijlocit al GMMC, să îi pună pe invitaţi la „treabă” şi să-i provoace să recunoască şi să detalieze pentru cititorii JA şi www.aradon.ro, aşa cum simt din prima, careta sau filmul pe care l-ar recomanda oricând, oriunde, mereu. Iată recomandarea Ruxandrei Novac.

„Este primul film al lui Haneke şi probabil ceea ce o să răspund întotdeauna când voi fi întrebată care e filmul meu preferat, cel mai frumos din lume etc. Este povestea unei familii middle-class, Georg, Anna şi fiica lor Eva, a ultimilor ani din viaţa lor cenuşiu-chirurgicală, tablouri ale rutinei pigmentate cu scrisori adresate părinţilor despre succese profesionale etc., plus o angoasă infiltrată fără greşeală peste tot. În contrapunct, câteva imagini ireale cu Australia, al șaptelea continent, în care familia anunță că va emigra, înainte să își pună mănușile de lucru, să își distrugă metodic toate obiectele personale și să se sinucidă cu toții.

Dincolo de asta sunt câteva scene de o frumuseţe toxică, completă, cum e cea de la spălătoria de maşini sau cea în care Anna îi dă fetiţei paharul cu medicamente şi e un moment îngheţat în care stau toţi într-o vagă lumină de tv, unde rulează Jennifer Rush – Power of Love. Când am mai vorbit despre film cu prieteni m-a surprins că uneori vedeau scena asta în cheie ironică, mie mi se pare for real, exact opusul antifrazei, ceea ce se spune în melodie este exact ce se întâmplă şi este pur şi simplu perfect. Când am mai vorbit despre film nu cu prieteni, ci cu persoane mai raționale, mi s-a atras atenţia că în poveste e doar pe jumătate sinucidere, că de fapt în cazul fetiţei nu ar fi, însă în ochii mei e pur şi simplu o modalitate de a face lucrurile să se oprească acolo, de a pune stop mecanicii inevitabile şi terorizante care ar urma şi pentru ea. Ceea ce în fond este, într-un mod mai ciudat, tot power of love”, spune Ruxandra Novac despre „Al şaptelea continent”

Despre Ruxandra Novac

Ruxandra Novac s-a născut în 1980 şi a publicat ecograffiti (2003, 2005)