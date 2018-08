Suntem datori până în 2028

Trei credite luate de Primăria Arad sunt încă „active” iar pentru ele vom plăti rate până în 2028. Aradul va avea de plătit la bănci sume importante de bani în fiecare lună, până în anul 2028. Cu toate acestea, împrumuturile luate de la unităţile bancare de către Primăria Municipiului Arad nu au îndatorat prea mult oraşul şi nu vor ruina bugetul local. Cel puţin aşa spun actele oficiale ale instituţiei.

Potrivit „datelor privind serviciul datoriei publice locale pe trimestrul II al anului 2018, conform HG nr. 145/2008”, gradul de îndatorare a unităţii administrativ–teritoriale pe anul 2018 este de 6,02 % (conform calculului gradului de îndatorare întocmit la data de 07.02.2018).

Trei credite stau la baza acestui grad de împrumut al municipiului, cele trei fiind indicate în actele care fac referire la „valoarea finanţării rambursabile contractate, în valuta de contract”. Două credite au fost luate de la o singură bancă: Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) iar unul de la Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

Acestea sunt, în ordine cronologică, următoarele: Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare nr. 4835/24.07.2006”, valoarea finanţării subîmprumutate fiind de 47.200.000 EUR (9.440.000 EUR, adică 20% din valoarea finanţării urmând a fi rambursată de către Municipiul Arad iar 37.760.000 EUR, mai exact 80%, din bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile).

Contract credit BERD nr. 40337/16.05.2009, în valoare de 13.000.000 EUR modificat şi reconfirmat prin Contractul nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012, dublat de contractul de modificare şi reconfirmare nr. 40337 & 42970/08.06.2012 între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 20.384.000 EUR (din care tranşa 1A: 7.384.000 EUR – 300.000 EUR anulată la 31.12.2017, tranşa 1B: 2.000.000 EUR, anulată la 31.12.2017 și tranșa 2: refinanţare credit existent – 11.000.000 EUR); Contract de credit nr. 48156 / 20.07.2016, încheiat între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 20.000.000 EUR.

Creditele, pe scurt

Mai exact, creditele care încă trebuie plătite de către Primăria Arad sunt: un contract de 47 de milioane de euro (din care doar ceva peste 9 milioane trebuie plătite de municipalitate), contractat de la BIRD în 2006, un alt contract de la BERD luat în 2009, în valoare de 13 milioane de euro, dar necheltuit tot, ci prelungit în 2012 cu un alt contract BERD, în valoare totală de 20 de milioane de euro, și un ultim credit tot de la BERD, luat în 2016, în valoare tot de 20 milioane de euro pentru regenerarea urbană a Aradului.

Când se fac plăţile

Când se vor achita toate aceste împrumuturi? Așa cum am precizat mai sus, ultima rată va fi plătită în iunie 2028. Pe fiecare credit în parte, durata serviciului datoriei publice locale este următoarea: împrumutul BIRD din 2006 are durata serviciului datoriei publice locale de 195 luni (17 ani), a avut perioada de grație până în 2012, de 56 luni, și are perioada de rambursare de 139 luni, adică până în 05.08.2023. Cel de al doilea împrumut, contractul de modificare și reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 între Municipiul Arad și BERD, are durata de finanțare pe tranșe (tranșa 1A are 150 luni, adică până la 18.12.2024, cu o perioadă de graţie de 36 luni, care a fost valabilă până în 2015 şi cu o perioadă de rambursare de 114 luni, până în 18.12.2024, tranşa 1B are o perioadă de finanţare de 96 luni, cu o perioadă de graţie de 36 luni,valabilă până în 2015, şi una de rambursare de 90 luni, cu plata ultimei rate în 18.06.2020, în timp ce tranşa 2 – Refinanţarea, are o perioadă de finanţare de 120 luni, o perioadă de graţie care a expirat în 2013 şi una de rambursare de 114 luni, cu ultima rată pe 18.06.2022). Ultimul credit, cel cu BERD-ul, din 2016, are durata serviciului datoriei publice locale de 144 luni (12 ani), are perioada de grație de 36 luni, încă valabilă până în 20.07.2019, moment de la care vom începe să plătim ratele, și o perioadă de rambursare de 108 luni, ultima rata urmând a fi plătită de Primăria Arad pe 18.06.2028.

Cât s-a plătit până acum?

Până la finele lunii martie 2018 (adică până al finele primului trimestru din acest an), Primăria Arad a achitat din credite sume consistente aferente primelor două credite (în condițiile în care cel din urmă se află încă în perioada de grație). Au fost efectuate, ca atare, de la începutul acestor credite și până acum, plăți cumulate de 47.200.000 EUR în cazul creditului BIRD din 2006 și 18.079.009 EUR în cazul creditului cu numărul 2 de la BERD, cel refinanțat în 2012. În primul trimestrul al acestui an au fost efectuate efectiv plăți către bancă de 76.349,12 EUR pentru BERD2 (cel din 2012).