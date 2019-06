Supermaratonul, la fila cu numărul XXII

Tradiţionalul eveniment sportiv transfrontalier, organizat de Primăria Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad şi Békéscsabai Atlétikai Club, în parteneriat cu alte numeroase instituții, a atras peste 1.200 de concurenți, la ciclism, role sau alergare, peste 500 fiind din România.

„Avem înscrişi din România, 550 de participanţi, din care, majoritatea sunt ciclişti. Ne bucurăm că putem să organizăm an de an acest eveniment, împreună cu partenerii noştri şi nu am o satisfacţie mai mare decât atunci când la finele unei ediţii a supermaratonului sunt întrebat pe când ne gândim să organizăm următoarea ediţie”, declară viceprimarul municipiului Arad, Levente Bognar.

„Suntem convinşi că în acest an vom doborî toate recordurile. Sperăm vremea să ţină cu noi, mai ales că am pregătit un program special şi foarte drag nouă”, a precizat și viceprimarul oraşului Békéscsaba, Tibor Kiss.

Organizatorii competiţiei au decis ca traseul să rămână identic cu cel de anul trecut, respectiv traseu ziua 1: Békéscsaba – Szabadkigyós – Újkigyós – Pusztaottlaka – Medgyesegyháza – Mezőkovácsháza – Battonya – Frontieră – Turnu – Variaş – Arad, și retur în ziua a doua, în total 200 de kilometri!

