Tânărul care a anunțat pe Facebook, la începutul verii, că se sinucide a fost găsit spânzurat

Tânărul a fost găsit spânzurat de un copac din pădure. Cadavrul se afla într-o stare avansată de putrefacție, semn că tânărul și-a pus capăt zilelor de ceva timp, posibil chiar după dispariția sa. Oamenii legii spun că nu sunt urme de violențe pe cadavru, astfel că moartea nu este una suspectă.

La sfârșitul lunii iunie, tânărul a postat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, în care își făcea cunoscută intenția de a se sinucide. „Îmi pare rău că nu am putut accepta viața asta, dar mai bine îi așa. Nu știu unde îi dreptatea în viața asta. Alții au de toate, alții nu au nimic. Mai bine era să nu mă fi născut. Îmi pare rău, nu îi nimeni de vină că am ajuns să fac asta”, a scris tânărul pe Facebook. Mesajul lui este însoțit de o fotografie în care apare un ștreang ce atârnă de un copac.

La scurt timp după aceasta, tânărul nu a mai putut fi contactat pe telefonul mobil, acesta fiind închis. Băiatul a fost dat dispărut de către tatăl său biologic la câteva zile după postarea mesajului, iar Poliția a demarat căutările. „În dimineața zilei de 28 iunie a plecat de la domiciliul său de pe strada Fagului din municipiu și nu s-a mai întors, A. Vasilescu, de 20 de ani. Tânărul are următoarele semnalmente: 1,65 m, 60 de kg, păr șaten, tuns scurt și ochi căprui. La momentul dispariției, tânărul era îmbrăcat cu o bluză cu model camuflaj, geacă neagră și pantaloni scurți”, au declarat reprezentanții IPJ Arad.

