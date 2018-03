Top 10 filme în box office. Filmul SF “Pacific Rim: Uprising”, lider în martie, la cinema

1. Continuarea filmului SF “Cercul de foc/ Pacific Rim”, regizat de Guillermo del Toro și lansat în 2013, lungmetrajul prezintă o nouă generație de piloți “Jaeger”, care se luptă cu monștri enormi Kaiju, ce vor să extermine populația umană. Filmul, a cărui acțiune are loc la zece ani de la cea din lungmetrajul original, îl are în rolul principal pe John Boyega, ca Jake Pentecost, fiul personajului Stacker interpretat de Idris Elba, care a murit salvând lumea.



2. Filmul “Pantera neagră/ Black Panther”, de Ryan Coogler, a coborât pe locul al doilea în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 16,7 milioane de dolari. În cele șase săptămâni de la lansare, lungmetrajul “Pantera neagră/ Black Panther” a avut încasări de 631 de milioane de dolari în cinematografele nord-americane.



3. Pe poziția a treia se menține, pentru a doua săptămână consecutiv, un film cu buget foarte mic, de doar 7 milioane de dolari: “I Can Only Imagine”, o dramă americană care se concentrează asupra unor întrebări despre credință și urmărește aventurile unui grup rock creștin. Filmul, regizat de Andrew Erwin și Jon Erwin, a avut încasări de 13,8 milioane de dolari de vineri până duminică.



4. Premiera “Sherlock Gnomes/ Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes”, de John Stevenson, s-a situat pe poziția a patra, cu încasări de 10,6 milioane de dolari. O continuare a animației din 2011 “Gnomeo and Juliet”, filmul beneficiază de vocile actorilor James McAvoy și Emily Blunt.



5. Pe poziția a cincea s-a situat lungmetrajul “Tomb Raider Începutul/ Tomb Raider”, regizat de Roar Uthaug, despre aventuriera Lara Croft, de data aceasta interpretată de suedeza Alicia Vikander, care a avut încasări de 10,4 milioane de dolari.



6. “O buclă în timp/ A Wrinkle in Time“, de Ava DuVernay (8 milioane de dolari)



7. “Cu drag, Simon/ Love, Simon”, de Greg Berlanti (7,8 milioane de dolari)



8. “Paul, Apostle of Christ”, de Andrew Hyatt (5 milioane de dolari)



9. “Jocul de-a detectivii/ Game Night”, de John Francis Daley și Jonathan M. Goldstein (4,2 milioane de dolari)



10 “Midnight Sun”, de Scott Speer (4,1 milioane de dolari).



Sursa: Mediafax