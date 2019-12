Tripa: „Sunt un om cinstit”

ARAD. Deputatul Florin Tripa a postat un mesaj pe o reţea de socializare, la câteva ore distanţă de la momentul în care a fost dus la DNA Timişoara, acolo unde a dat declaraţii într-un dosar în care are calitatea de suspect, fiind acuzat de trafic de influenţă. Tripa spune că nu are absolut nicio vină şi că el este un om cinstit. Redăm, mai jos, integral mesajul deputatului arădean: „Dragi prieteni, vin cu această postare mai ales pentru a răspunde îngrijorării multora dintre voi, cărora vă mulțumesc pentru acest sentiment, sau fie și doar pentru a satisface curiozitatea celorlalți. A fost fără îndoială cea mai intensă dintre diminețile mele de om politic. Pornit de la prima oră spre aeroport pentru a ajunge în Parlamentul României unde m-ați trimis cu votul dumneavoastră ca să îmi desfășor activitatea, așa cum am făcut aproape în fiecare dimineață de luni din ultimii trei ani, drumul meu a urmat un traseu neașteptat, la sediul Direcției Naționale Anticorupție Timișoara, unde mi s-a spus că aș fi intervenit pentru accederea într-o funcție a unei persoane și angajarea alteia în cadrul DRDP Timișoara. Dacă în primul caz este vorba de o persoană cu care nu am absolut nicio legătură de mai bine de trei ani, când am exclus-o în calitate de secretar general din organizația PSD Arad, în cel de al doilea, persoana în cauză, un apropiat de al familiei mele, a fost angajată pe un post de specialitate, pentru care de ani de zile, la sesiuni repetate de concursuri de ocupare a pozițiilor din organigramă numărul candidaților este mai mic de jumătate decât necesarul de posturi. Acestea sunt motivele pentru care numele meu, din păcate, a deschis prima pagină a zilei de astăzi. Mi-aș fi dorit ca activitatea mea sau anumite realizări în folosul celor care m-au ales să o fi făcut. Uneori, însă, se întâmplă altfel decât ne-am dori și atunci trebuie să găsești în tine puterea de a merge înainte și mai ales să cauți să privești direct în ochii tuturor, a celor care cred și a celor care se îndoiesc de tine și să le spui cu tărie și inimă curată: Florin Tripa, deputatul Florin Tripa este un om cinstit!”.