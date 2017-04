TU-CARTE DESCHISĂ, VOL I, IAȘI, EDITURA ROTIPO, 2017

Arta şi lucrările de artă nu fac artistul; simţul, entuziasmul şi instinctul te transformă în artist. (K. W. Friedrich von Schlegel)

Documentându-ne, am văzut că volumul are un caracter miscelaneu, în care publică iubitori de frumos din toate domeniile: literatură, grafică, sport, artă fotografică, muzică. Ni se pare un lucru deosebit să unești oameni care trăiesc sub guvernarea artei, în orice formă s-ar manifesta aceasta pentru ei.

Apropiindu-te de paginile scrise, descoperi oameni sensibili, care cred în manifestările frumosului, în puterile acestuia asupra semenilor, care își transmit cu sinceritate sentimentele, entuziasm creativ, care cred în ei și în puterea regeneratoare a artei.

Alexandru Ioan Ardelean (Macea- Arad). Cunoscut deja în spațiul arădean și nu numai, sub pseudonimul „baci Gyuri”, membru în Liga Scriitorilor, filiala Arad, publică nu doar proză în grai, gen literar care l-a consacrat. Măcean deschis spre cultură, reface în câteva pagini momente importante ale relației sale cu alți oameni de cultură ai Aradului. Publicist, dar și poet și prozator, aici transmite câteva din memoriile dragi care l-au ajutat să cunoască oameni precum maestrul Ion Caramitru, alături de care mărturisește că a călătorit la Londra în anul 1992, a fost în Camera Comunelor, unde a văzut că „românul era ascultat cu atenție”. (Două ore…)

Aneta Beatrice Filip (Arad). Este o foarte tânără artistă a Aradului, absolventă a Liceului de Artă „Sabin Drăgoi”, dar și a Facultății de Design „Aurel Vlaicu”. Este un artist grafician, pasionată și de poezie. A participat la foarte multe expoziții de grup, dar și personale, bienale internaționale de grafică. Imaginile expuse în carte sunt superbe, te fascinează și te fac să uiți o clipă de tine și de problemele vieții zilnice.

Claudiu Stelian Georgescu. Trăiește în Germania, este poet și publicist. Scrie o poezie în stil postmodern, izvorâtă din intimitatea sufletului măcinat de doruri și de iubire. Multe texte au un caracter reflexiv (A șaptea femeie, Ambivalență).

Cristinel Dohatcu (București). Apare în volum în calitate de muzician. Este un exemplu în care arta se poate armoniza cu familia, deoarece, după cum mărturisește, trăiește îmbinând viața de familie cu timpul dedicat muzicii folk, rock, jazz și blues.

Daniel Ioan Țole (Arad). Este tânărul (născut în 1987) care face artă din întreaga sa viață. „Întotdeauna scriu ceea ce simt, ceea ce văd în lume, ceea ce cred că mă schimbă în bine ca om. Nu vreau să fiu un model de viață pentru nimeni, vreau doar să ofer celor din jur o parte din fericirea și bunătatea mea”. În aceeași manieră, extrem de sinceră, găsim în paginile sale, definiri ale unor frumoase concepte: bucuria, poezia, binele, viața.

Cele mai frumoase sentimente se leagă, pentru Daniel Țole, de Asociația San Lifie, a cărei denumire spune totul. Mărturisește bucuria sa de a face parte din acest proiect, deoarece crede că suprema formă de artă este viața și pentru ea trebuie să facem totul.

Gheorghe Budiu este o personalitate bine cunoscută a Aradului, foto-reporter, maestru în arta fotografică, după cum ne ajută să înțelegem și excelentele imagini expuse.

Cristian Lucian Mladin (Arad). Este actor, poet, un temerar în ale artelor, sportiv. Scrie versuri de iubire, dar și texte meditative asupra vieții, existenței. Publică la reviste on line, dar și la revista culturală Gutenberg. Prin tot ceea ce face, este un căutător al esenței vieții. „Pas cu pas/ zi de zi, alerg Timpul./ Încerc să-i interzic să mă alerge el.” (Alerg Timpul)

Livia Ciupav (Livia Sfărăilă – Arad). Scrie poezie, proză și teatru. Este prezentă în foarte multe antologii (Antologia Romanian Kukai – 2007-2009: European Top 100 most creative haiku authors in 2010). A luat foarte multe premii literare naționale și internaționale. În volum apare cu un fragment dintr-un scenariu, după cum îl numește scriitoarea „Hainele de moarte”. Este un titlu sugestiv, dincolo de care autoarea are în vedere moartea unui timp, a unei lumi, aceea a satului românesc ancestral. Ni se pare extraordinar de bine construit și, pus pe scenă, poate ar naște întrebări și ar suscita răspunsuri din partea multor factori. Piesa susține definiția prin care arta rămâne o transfigurare a realității, prin imaginea artistică.

Marcel Ionescu (Arad). Designer de interioare, căruia îi plac „lucrurile frumoase, dar mai ales, oamenii frumoși. Cu trei ani în urmă, prietena mea, poeta Natalia Micalona, m-a integrat grupului său. (…) Sunt un visător romantic care iubește libertatea…”.

A trăit 18 ani în Italia unde și-a întâlnit dragostea (se cheamă Carina), împreună cu care are doi copii frumoși (Luigi și Fabrizio). A participat la „diverse misiuni umanitare, printre care în Ucraina- zona de conflict- și o alta în Serbia – tabăra de refugiați Presovo”. Mărturisește că a început să aștearnă pe hârtie multe din poveștile care l-au impresionat și să le aducă în fața celor doritori să înțeleagă mai multe lucruri despre viață.

O viață de artist dedicată vieții altor oameni…

Marius Socaci (Arad). Sportiv tinzând spre performanță, (ciclist). Scrie povestiri despre cursele la care participă. Texte care reflectă efortul pe care trebuie să-l depunem pentru a face performanță în viață. (În goană spre nicăieri)

Mihai Bărbulescu (Slatina, Olt). Este publicist, poet. Multe din textele sale sunt narațiuni în versuri ce conțin imagini și scene de o deosebită candoare din lumea satului românesc. (La scăldat, Poveste dintr-un sat)

Mirela Minuța Alexa (Arad). Este membră a Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova, a participat cu creații în mai multe antologii, este fondatorul și administratorul cenaclului literar on line „Prietenia” cu membri din țară și de peste granițele României. Scrie o poezie filosofico-religioasă, dar și patriotică. (Ce ești tu, omule; Cina tardivei păciuiri)

Natalia Micalona (Arad). Este cea care a fondat grupul „Tu – carte deschisă”, poetă deja foarte cunoscută în spațiul arădean și românesc. Prima poezie o scrie în anul 2000 (la doar 12 ani), iar primul volum intitulat „Glasul inimii” apare în anul 2005. Publică în reviste on line și în revista culturală Gutenberg. Poezia este viața ei, iar viața ei este una a dragostei, a iubirii: „Trăiesc după ce am murit de atâtea ori/ calme doruri se îmbrățișează, /simt cum zbor liberă pe pământ../”(Trăiesc). În prezent, Natalia M. scrie, pe lângă poezie și proză, pe care o semnează cu numele real, Ianto L.Teodora. Textul din volum ne revelează același suflet încărcat de trăirea vieții, în toate ipostazele ei, dar și de încredere în propriile șanse, în propriile puteri. (Pași spre vindecare)

Radu Dunu (Arad). Are două pasiuni transformate în artă: cea de traducător și iubirea infinită de Dumnezeu. Cunoscător al limbilor franceză, engleză, spaniolă și italiană, acest lucru i-a facilitat bucuria de a se exprima despre prezența lui Dumnezeu în viața sa, nu doar în limba română. Textele au un pronunțat caracter filosofic și religios. Radu Dunu nu scapă nicio ocazie de a-și arăta iubirea față de Dumnezeu și de Biserica Catolică, îndemnând la meditație asupra problemelor dezbătute. (Uomo – Omule; Sorella Morte – Sora Moarte)

Rely Tarniceri (Arad). Este o „fire de artist” cum însăși se definește. Meșteșugește, cu finețe de artist rafinat, obiecte de accesoriu care te fascinează (se poate vedea și din imaginile prezente în volum). Are o activitate literară bogată. A apărut în foarte multe antologii. Dragostea de oameni și de frumos și-o exprimă în versuri cu substanță filosofică și în pasteluri. (Captiv între două lumi; Decor autumnal).

Rodica Lolea (Arad). Scrie o poezie filosofică și de iubire. (Gânduri; Destin; Viața; Nu-ți spun adio ci doar la revedere)

Tatiana Moș (Pecica- Arad). Este „membru fondator al Cenaclului „Lucian Emandi” al Casei de cultură „Doru Ioan Petescu” din orașul Pecica. Face parte din gruparea „Tu – carte deschisă”, colaborează la revistele „Gutenberg” „Aktuall”, la publicația „Satul meu” și la revista „Învățământul preșcolar” al periodicului Pecicanul. Scrie memorialistică, între care se evidențiază frumoasele pagini dedicate satului său natal, Macea, dar și proză scurtă, texte ce transmit mireasma binecuvântată a satului românesc. „Cu mireasma verdelui de aprilie în suflet, am ieșit pe prispa casei de la țară. Devenisem brusc, copila cea sfioasă însetată de soare, de lumină de viață. Am îmbrățișat cu teamă, parcă, bârna de lemn, cea sculptată de mâna aspră a bunicului…”(Rădăcini adânci)

Victor Cociuba (Vinga, Arad). „Fascinat de fotografie, imortalizând istoria și natura pentru generațiile viitoare”, după cum mărturisește. Este pasionat de trecutul poporului nostru pe care îl consideră depozitar al prezentului și al viitorului românilor. (Amintiri cu parfum de Vinga).

Prezenta antologie este „o carte deschisă” în care cei doritori pot descoperi noi semnificații pe care arta în sine le deține, ca expresie a trăirii sentimentelor, ideilor, dorințelor celor de lângă noi. Fiindcă toți avem libertatea de a ne descoperi ca artiști creatori și inventivi într-un anume domeniu.

Felicit pe toți „aducătorii de frumos” din acest volum și urez succes mai departe grupului „Tu – carte deschisă”.

Voichița T. Macovei