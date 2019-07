Un nou accident cu motocicleta pentru Kempes, fostul solist al trupei Cargo

Arad. „Destin”… așa se numește albumul pe care cei de la Cargo l-au scos în 1995, anul în care viața lui Ovidiu Ioncu Kempes, un arădean cu o voce unică în rock-ul românesc, greu de egalat, un “tenor” extraordinar, a luat o întorsătură neașteptată. A plecat cu motocicleta, a căzut pe carosabil pe Podul Decebal, motocicleta a luat foc, iar Kempes s-a lovit la cap. A stat în comă o lună de zile și a avut nevoie de mult timp pentru recuperare.

Dar să ne întoarcem în timp… în 1988

Ovidiu Ioncu Kempes (poreclă dată după celebrul fotbalist Mario Kempes, Ovidiu fiind bun și la fotbal) a ajuns în Cargo în anul 1988, când Adrian Bărar a organizat un concurs pentru postul de vocalist. Trupa rămăsese fără vocalist după plecarea lui Leo Iorga la Compact. După operația din 1995 şi o perioadă de recuperări, a revenit în trupă.

Ziua Vrăjitoarelor, lansat în 1998

Toți fanii îl iubeau pentru vocea lui extraordinară, iar următorul album „Ziua Vrăjitoarelor”, scos pe piață în 1998, i se potrivea ca o mânușă. Trupa Cargo a avut în această perioadă zeci de concerte în toată țara, iar muzica lor a fost iubită și apreciată de foarte mulți tineri și nu numai.

Din păcate, ruperile de memorie datorate accidentului și multe alte discuții în care nu ne dorim să intrăm, au făcut ca vocalistul Kempes să părăsească România.

În august 2003, Kempes a părăsit definitiv formaţia, emigrând împreună cu soţia, însărcinată la acea dată, în Australia. Înainte de a pleca, el declara că este dispus să facă orice fel de muncă acolo, doar pentru a asigura un trai mai bun familiei.

În 2011 revine în România

După 8 ani de zile în care a lucrat în Australia și ca zugrav, iar mai apoi și-a făcut o firmă, Kempes a decis să revină în România. Astfel, în 2011, Kempes avea o trupă cu care cânta și aveau deja opt piese. Avem opt piese, declara atunci Kempes într-un interviu pentru Adevărul.ro, din perioada Cargo şi lucrăm la album. Printre piesele vechi se află „Povestiri din gară”, „Buletin de ştiri”, „Brigadierii”, care au fost compuse de Tavi Iepan. Mai sunt piese care nu au apărut nicăieri. Eu nu am cântat de opt ani, nu ştiu cum o să fie. După prima zi am zis parcă nu e aşa de rău. Am tras opt piese într-o săptămână. Cine sunt membrii trupei? Tavi Iepan, Matthias Lange, chitarist de la Metalium, din Germania, din Hamburg. Adi Popescu, ex-Cargo, absolvent School of Audio Inginering, de la Paris, care face soundul trupei. Florin Cvaşa, la tobe, Cristi Podratzky ex-Abra, Pro Musica, Poems for Laila (Germania) şi backround vocal: Iasmina Feniaţ,

Un nou accident cu motocicleta

Din nefericire, luni 1 iulie, Kempes a suferit un nou accident cu motocicleta. Se pare că un șofer neatent și care nu s-a asigurat a virat brusc în fața solistului arădean, iar acesta nu a mai avut ce face. Urmare a impactului, umărul și cotul i-au fost dislocate, a suferit multiple contuzii în zona feței, casca fiind din nou spartă în urma impactului, precum la primul accident.

Concertul, spun colegii lui de trupă, care îl vor susține în Râmnicu Sărat, sâmbătă, 6 iulie, va fi un moment dificil pentru arădean.

„Mulțumim tuturor care sunt și au fost alături de el în aceste zile dificile! Colegii de trupă, prietenii, fanii, familia sunt alături de el și ii doresc sănătate maximă și însănătoșire grabnică de urgență la București”, spun colegii de trupă a lui Kempes pe pagina oficială a trupei.