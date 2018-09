Un nou proiect Erasmus+ la „Moise Nicoară”: „The Magic of Water”

Temele sunt abordate prin metode moderne, motivante, centrate pe elev, cu scopul de a crea o imagine pozitivă asupra unor discipline considerate abstracte. Soluțiile rezultate în urma derulării activităților proiectului pot fi aplicate în diferite țări din comunitatea europeană, independent de sistemul școlar.

Obiectivele proiectului care vizează elevii sunt generoase: dezvoltarea abilităților interogative prin activități provocatoare, stimularea creativității, motivarea pentru studiul unor discipline exacte prin metode de predare transcurriculare și pentru a urma o carieră în aceste domenii. Obiectivele care vizează profesorii se referă la schimbul de experiență și bune practici prin cooperare europeană.

Continuare firească

Abordarea transcurriculară a predării și învățării este posibilă în Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad și datorită faptului că este o continuare firească a unor preocupări mai vechi (amintim Centrul de Aplicații Transdisciplinare în Educație, conferințele și colocviile internaționale organizate pe aceleași teme de-a lungul anilor), dar și mai recentul proiect „The Magic of Sound”, pe care îl continuă pentru că s-a dovedit a fi un real succes, atât la nivelul școlii, cât și la nivel european (obținând 75 din 100 de puncte la evaluare).

Timp de doi ani

„The Magic of Water” (2018-1-DE03-KA229-047339_2), este un proiect Erasmus+ de parteneriat strategic în domeniul educației şcolare, proiect de schimb interşcolar KA229, coordonat de școala Justus-von-Liebig-Gymnasium, Neusäß, Germania (coordonator prof. Philipp Denk), care se desfășoară pe durata a doi ani, începând cu 13 octombrie 2018 și până în 12 octombrie 2020. Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad, (coordonator prof. Bodrogean Ovidiu) este școală parteneră, alături de Devonport High School for Girls, Plymouth, Anglia (coordonator prof. Little Katherine) și XV. Gimnazija, Zagreb, Croația (coordonator prof. Aneta Copic).