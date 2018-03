„UTA are nevoie de 20 de puncte”

Azi, a fost prima conferinţă de presă de la UTA, la care a participat noul director tehnic, Ionuţ Popa. Acesta a fost, ca de obicei, „gură bogată”, a vorbit foarte mult, explicând pe înţelesul tuturor momentul prin care trece clubul în acest moment.

UTA, cu şansa a doua

Meciul cu Hermannstadt se apropie, e duminică, de la ora 12, la Şiria. Ionuţ Popa atenţionează cât de greu epartida.

„Întâlnim o echipă bună, care a bătut lejer Steaua şi are un antrenor dibaci, de valoare. Hermannstadt e un club extraordinar de bine clădit, din toate punctele de vedere. Iar acum, ca valoare, bate oricând ultimele cinci echipe din prima ligă. Jucăm împotriva unei trupe ca promovate, ce nu a mai pierdut de 23 de etape şi a luat vreo două goluri în ultimele 11 meciuri. Am jucat şi cu Poli împotriva lor, în iarna asta, mi-au plăcut. Toată lumea ar zice că ar trebui să ne mulţumim şi cu un egal, e drept, fiecare punct contează pentru UTA, însă mizez pe elanul şi tinereţea jucătorilor mei, pe implantul mental adus de mine, aşa că vom juca la victorie. Le-am spus băieţilor că nu le taie nimeni capul, indiferent de rezultat, însă trebuie să se vadă că au luptat până la ultima picătură, că din tricourile lor curge apa. Le-am spus că-i susţin, că le ofer încrederea necesară, îi apăr, fac orice pentru ei şi echipa mea. Că o fac urât, grotesc, sau supăr pe cineva, ăsta sunt eu, cine mă suportă, bine, cine nu, nu. Avem nevoie de cel puţin 20 de puncte pentru a nu avea probleme” – a spus Popa.

Ionuţ Popa avertizează!

Pe de altă parte, „Mister” are previziuni sumbre dacă se retrogradează. „Nu am venit la UTA nici pentru bani, nici pentru faimă. Eu iau bani doar prin iunie, dacă echipa rămâne în liga secundă. Eu am venit să o salvez. Dar vă mai spun ceva: dacă UTA retrogradează se va şi desfiinţa. Nimeni nu va mai investi în mediocritate” – avertizează Popa.

Mai vrea jucători

Popa nu se lasă şi continuă să spună că mai e nevoie de jucători. „Cel puţin un fundaş central ne trebuie, de urgenţă. Am alarmat toţi impresarii, doar că acum e târziu de adus fotbalişti, vom culege, nu avem ce alege. Poate o să dam greş, dar oricum ne trebuie unu-doi jucători, că posturile nu sunt ocupate”.