Viitorul 2003, prima campioană la Cupa Aradului

A fost o luptă palpitantă, câştig de cauză având Viitorul 2003, grupă pregătită de Norbert Jozsa.

În semifinale, Viitorul a trecut de Athletico Vinga, scor 3-1, în timp ce, UTA 2002 s-a impus după loviturile de departajare, scor 5-4, în faţa celor de la Speranţa Turnu. În ultimul act, Viitorul 2003 a învins UTA 2002, scor 1-0 (gol Perenyi).

„A fost o competiție utilă, binevenită pentru copii. Am avut acces la un gazon nou, unde poți să-ți arăți calitățile, a fost o emulație când au știut că joacă pe același stadion pe care evoluează UTA în Liga 2-a. Am avut și jucători din 2002, 2003 și 2004 și chiar 2005. Am dominat competiția, am reușit trei victorii în faza preliminară și alte două la turneul final. Am câștigat prin forța grupului, organizarea și munca susținută cred că sunt coordonatele sucesului nostru” – a spus Norbert Jozsa.

Lotul campionilor de la Viitorul 2003 îi cuprinde pe: Andrei Deac – Robert Iacob, Raul Ristin, Silviu Bortiș, Alex Adamcsik, Raul Țurcanu, Mădălin Goldiș, Dorinel Todoran, Claudiu Popa, Adrian Perenyi, Alex Melniciuc, Andrei Ardelean, Raul Hera, Alex Dancu, Antonio Poșta, Andrei Narsesovici, Mihai Miclean și Andrei Petrean.