Zeci de animale moarte pe un câmp din Arad

Otrava folosită de agricultori împotriva dăunătorilor face, din nou, victime printre animalele sălbatice. După ce, în urmă cu şase ani, peste 150 de căprioare au fost găsite moarte pe terenurile agricole din judeţul nostru, otrăvurile lovesc din nou. Deocamdată, vorbim numai de zeci de cadavre. Dar numărul animalelor moarte creşte de la o zi la alta. Situaţia ne-a fost prezentată de Alexandru Must, administratorul fondului de vânătoare 8 Pereg. În acest fond sunt cuprinse terenurile de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Peregu Mare, Nădlac, Şeitin şi Semlac.

„În data de 10 noiembrie au fost semnalate primele probleme. Am găsit aproape 40 de iepuri morţi. Dar nu numai iepuri. Au mai fost şi vreo 7-8 ulii, vulpi, ţărci, fazani. Am descoperit, pe terenurile agricole, otravă pentru dăunători, pentru rozătoare. Doar că otrava nu a fost folosită conform legii. Aceasta a fost încărcată în utilajele pentru împrăştiat îngrăşăminte şi, ulterior, a fost împrăştiată pe sute de hectare de teren. Asta în condiţiile în care legea precizează foarte clar că otrava pentru dăunători trebuie pusă în găurile de şoareci sau de şobolani, după care acele găuri trebuie acoperite”, ne-a explicat Alexandru Must.

Imediat ce au descoperit masacrul, vânătorii au anunţat toate instituţiile abilitate: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, Garda de Mediu, Garda Forestieră şi Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Reprezentanţii instituţiilor prezentate mai sus, cu excepţia celor de la Garda Forestieră, s-au prezentat la faţa locului şi au demarat o anchetă.

Atât poliţiştii, cât şi inspectorii de la DSV, au ridicat animalele moarte, dar şi probe din otrava folosită. Acum, instituţiile abilitate încearcă să afle exact care a fost cauza morţii animalelor sălbatice, dar şi dacă otrava folosită de agricultori a dus la decesul iepurilor şi a celorlalte vieţuitoare.

O otravă periculoasă

Alexandru Must a ţinut să precizeze că, spre deosebire de alţi ani, când otrava ataca doar animalele care o consumau, anul acesta substanţa folosită este mult mai agresivă şi le afectează şi pe animalele de pradă care consumă şoarecii sau iepurii infestaţi. „Uliii şi vulpile care sunt animale prădătoare şi care au mâncat şoarecii şi iepurii morţi au murit, la rândul lor, şi ei. Otrava este una foarte puternică dacă reuşeşte să omoare şi prădătorii. Mai mult, uliii au fost găsiţi morţi la numai câţiva metri distanţă de iepurele din care au mâncat. Vă daţi seama cât de nocivă este această otravă şi cât de puternică este”, ne-a explicat administratorul fondului de vânătoare. O altă problemă este şi lipsa precipitaţiilor, care ar fi putut dilua otrava, introducând-o în sol. Din cauza lipsei ploii, otrava este la vedere, pe câmp, fiind foarte uşor de înghiţit de animalele sălbatice.

Ce spune legea?

Legea vânătorii este destul de clară în privinţa folosirii otrăvurilor pentru dăunători pe terenurile agricole. Potrivit articolului 23 din legea 407/2006, „În scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se interzice (…) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna cinegetică, fără luarea

măsurilor de protecţie a acesteia şi respectarea normelor tehnice de utilizare a lor”. Articolul 42 din aceeaşi lege stabileşte următoarele: „Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă (…) utilizarea, indiferent de scop, a substanţelor chimice care provoacă intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de faună cinegetică”. Aşadar, cu legea în mână, vânătorii au decis să depună o plângere penală pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovaţi de moartea animalelor. „Vrem să se stabilească autorul care a împrăştiat otrava, precum şi stabilirea şi tragerea la răspundere a celor care au decis împrăştierea otrăvii”, a mai spus Alexandru Must.

Poziţia autorităţilor

Interpelaţi pe marginea acestui caz, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au spus că dosarul se află în faza de cercetare, aşteptându-se analizele care stabilesc otrava folosită, dar şi dacă aceasta a dus la moartea animalelor sălbatice. „Poliţia Municipiului Arad, împreună cu poliţiştii de la Serviciul Arme, Explozivi şi Subtanţe Periculoase, cercetează toate aspectele pentru a lămuri cauzele care au dus la decesul animalelor. Au fost prelevate probe din teren, iar acum se aşteaptă rezultatele analizelor”, a declarat Claudiua Iuga, purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

De cealaltă parte, directorul DSVSA Arad, Viorel Agud, a spus că „ancheta este una comună, Poliţie-DSV. Probele recoltate de pe teren au fost trimise la laboratorul DSV de la Timişoara, care este acreditat pentru efectuarea de analize toxicologice. Cred că într-o săptămână, cel mult, primim rezultatele care vor stabili cauza decesului animalelor”.

Pagubă uriaşă

Alexandru Must, administratorul fondului de vânătoare 8 Pereg, spune că paguba produsă de otrăvurile de pe terenurile agricole este una foarte mare. „Un singur iepure este evaluat la aproximativ 100 de euro. Avem peste 40 de iepuri găsiţi morţi. Iar aici vorbim doar despre cei pe care i-am descoperit noi. Cu siguranţă, sunt mult mai mulţi decât atâţi. În plus, avem şi alte exemplare, vulpi, ulii, fazani, care au murit din cauza otrăvii. Vrem să cerem despăgubiri în instanţă”, a anunţat Must.