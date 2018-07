Pacienți „mâncați” de purici la Spitalul Județean Arad

Greu de crezut că se mai întâmplă asta, după toate investițiile care au fost realizate la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Arad, dar sunt pacienți care jură că este adevărat. Am fost contactați atât de un pacient care s-a externat zilele trecute, cât și de alți doi care încă primesc îngrijiri pe Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie. Toți ne-au relatat aceeași problemă, în zile diferite. Conform celor spuse de pacienți, paturile din saloane s-au umplut de purici. „M-am trezit cu umflături roșii, dar am crezut inițial că e vorba de țânțari. Până când am prins puricele la mine pe picior. M-am uitat mai atent în pat și am mai găsit unul. O doamnă din alt salon mi-a spus că are aceeași problemă. I-am cerut soției să îmi cumpere ceva de la farmacie să mă dau pe piele, să mă protejez”, ne-a relatat un pacient.

Un alt bărbat, care s-a externat, ne-a spus că s-a confruntat cu aceeași problemă săptămâna trecută: „Nu puteai dormii de purici. I-am spus unei infirmiere și a ridicat din umeri, a zis că noi suntem de vină că vin la noi în vizită rude de la țară și aduc purici în spital”.

Reprezentanții spitalului susțin că nu știau de această problemă, pentru că pacienții nu au făcut sesizări. Atât responsabilii secției, cât și oficialii unității sanitare afirmă că toate dezinsecțiile și dezinfecțiile s-au făcut conform graficului. ”Niciun pacient nu a sesizat până în acest moment că ar exista purici. Toate dezinsecțiile s-au făcut la timp”, ne-a declarat Simina Roz, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Reprezentanții unității consideră că pot exista cazuri izolate, având în vedere numărul mare de vizitatori care intră zilnic în spital. Doar secția Ortopedie – Traumatologie are aproape 60 de paturi ocupate din cele 65, iar zeci de aparținători intră zilnic în saloane. ”Uneori vin cu bagaje voluminoase, plase de rafie, haine multe, de aceea nu este exclus să existe cazuri izolate”, ne-a declarat un cadru medical, ca nu confirmă însă că s-au găsit purici.

Totuși, în cursul zilei de miercuri, a avut loc o nouă acțiune de dezinfecție și dezinsecție.

Au mai fost probleme, în trecut

De-a lungul timpului, pacienții au mai reclamat existența puricilor în secții ale Spitalului Județean, însă a fost vorba de clădirile vechi, nu de imobilul principal, care a beneficiat de investiții importante în ultimii ani. Gândacii au fost o problemă mult mai mare în anii trecuți. În mai 2017, mai mulți părinți au postat pe rețelele de socializare imagini filmate în Secția Pediatrie II, arătând cum gândacii umblă pe podele, pereți, mobilier și chiar pe mâncarea copiilor internați. Reprezentanții spitalului au spus atunci că au făcut trei dezinsecții doar în luna respectivă, dar au dat vina pe clădirea foarte veche. De altfel, aceeași secție a fost invadată de gândaci și în vara anului 2016.